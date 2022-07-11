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Сергій Скакун
Сергій Скакун
Сегодня 12:06504

Сумщина отримала гуманітарну допомогу від Об’єднаних Арабських Еміратів

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

Передісторія цієї співпраці майже детективна. Під час однієї з евакуацій людей з Сум, на машині швидкої допомоги в останню мить нам вдалось вивезти і розгублених громадян Еміратів. Відтоді зав’язались дружні і теплі відносини з Посольством України в ОАЕ.

Сьогодні Сумщина отримала гуманітарну допомогу від Об’єднаних Арабських Еміратів. Надійшло 20 тон продуктових наборів. У складі: крупи, консерви, цукор, молоко та інше.
А 7 тон медикаментів для наших лікарень – ще у дорозі.

Щиро дякую за співпрацю міністерці закордонних справ Рім Ібрагім Аль-Хашімі та Посольству України в ОАЕ.

Також разом з імамом Сумщини і представниками мусульманської громади обговорили шляхи подальшої співпраці і надання допомоги родинам, які опинились у скруті через війну.

Дякую всім, хто допомагає Сумщині і Україні! Разом – переможемо!

Общество
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