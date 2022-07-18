У Сумах поховали підполковника Дениса Кобилкіна, який загинув на війні проти рашистів Підполковник Кобилкін Денис Олександрович загинув 28 травня 2022 року під час бойових подій в Луганській області, через травму, несумісну з життям.

Денис був справжнім воїном, самовідданим та щирим. Йому мало виповнитися 40 років.

За свої заслуги перед Батьківщиною, Герой був неодноразово відзначений орденами та пам’ятними знаками – пам’ятний нагрудний знак "30 Окрема гвардійська механізована Новоград-Волинська Рівенська, орденів Червоного прапора і Суворова бригада", відзнака Міністерства оборони України Медаль «Знак пошани», нагрудний знак «Ветеран війни», як учасник бойових дій.

Указом Президента України від 13 квітня 2022 року №236, за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені при захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі, нагороджений Орденом «Богдана Хмельницького» III ступеня.

На жаль, Денис не отримав свою нагороду за життя, голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький передав Орден дружина нашого Героя: «Немає слів, які ми можемо сьогодні сказати, щоб підтримати рідних, але життя триває, боротьба триває. На жаль, найкращі сини та доньки віддають своє життя, але найголовніше, що ми пам’ятаємо та знаємо, що ця втрата і той вклад, і це життя, воно точно не було марним. Кожен воїн є нашим янголом охоронцем, як на землі тут воюючи за простих мирних людей за нашим Богом дану землю, так і на небі. Я впевнений, що кожен наш воїн продовжує захищати Україну, оберігати своїх рідних та близьких, і наша задача, ніколи не забути про подвиг кожного нашого героя, кожного нашого військового, кожного хто віддав своє життя, і кожен день, кожну секунду наближати нашу перемогу, щоб більше ніколи в Україні не гинули люди, не гинули військові. І ми зробимо все, щоб помститися. Низький уклін Денису і низький уклін всім його близьким. Президент ще за життя нагородив вашого чоловіка, відмітив його мужність, відмітив його стійкість, на жаль не вдалося вручити йому за життя цю нагороду, але його подвиг, його мужність доказана ним самим. Президент нагороджує найкращих, але найкращі і гинуть, бо вони завжди попереду, бо вони завжди там де вони потрібні. Дякуємо вам. Царство небесне».

Назавжди попрощатись з Денисом прийшли його рідні, близькі, побратими та посестри. Прощальне слово сказав і побратим нашого Героя: «сьогодні ми прощаємось з вірним сином України, справжнім патріотом, мужнім, сильним, незламним чоловіком. Це людина, яка ніколи нічого не боялася, яка доблесно боролася за свою Батьківщину. Яка в найвідповідальніші моменти мужньо стала захищати усіх нас, яка першою йшла вперед. Він вів за собою людей. Я особисто знаю його зовсім небагато, але він багато чому навчив мене, він дав мені дуже цінні поради, саме завдяки цьому я зараз живий, я тут і маю велику честь попрощатися з цією людиною. Низький уклін».

Начальник та колектив Сумського ОТЦК та СП висловлює свої співчуття рідним, близьким, побратимам та посестрам Героя. Схиляємо голови в скорботі і в пам'ять про героїчну боротьбу Воїна.

Вічна пам'ять Герою!