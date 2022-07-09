У Шостці помер літній чоловік, у якого підтвердили COVID-19 Епідситуація з COVID–19 на території обслуговування ДУ “Сумський ОЦКПХ МОЗ” Шосткинський районний відділ стабільна.

На 28 тижнi 2022 року, як i на минулому, на кopoнaвipycнy хворобу захворiла 1 особа (м. Шостка), пише shostka-news.com.

Якщо взяти за місяцями, ситуація наступна: у липні (станом на 15.07) захворiло – 3 особи, у червні – 19 осiб, травні – 33 особи, квітні – 42 особи, березні 312, лютому -2582; сiчні – 1323.

На минулому тижні від COVID–19 померла 1 людина. це мешканець м. Шостка, літній чоловік з супутніми захворюваннями.

За звiтний тиждень у закладах охорони здоров’я використано швидких тестів – 45, позитивних результатiв – немає; до вiрусологiчної лабораторiї ДУ «Сумський ОЦКПХ МОЗ» доставлено 8 зразкiв бiоматерiалу з КНП «Шосткинська ЩРЛ» ШМР, позитивних методом ПЛР – 1.

–Вкотре наголошуємо – бережіть себе та своїх близьких! Будьте здорові та самовідповідальні!, – вказано в повідовідомленні.