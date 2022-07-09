Забирав у мирних жителів окупованого Тростянця цінні речі – військовослужбовцю рф заочно повідомлено про підозру За процесуального керівництва Охтирської окружної прокуратури 18 липня 2022 року заочно повідомлено про підозру командиру відділення військової частини 19612 (4-та гвардійська танкова Кантемирівська ордена Леніна Червонопрапорна дивізія імені Юрія Андропова (м. Наро-Фомінськ, Московська область), який у порушення законів та звичаїв війни відбирав цінні речі у цивільних осіб (ч. 1 ст. 438 КК України).

За даними слідства, зазначений військовослужбовець збройних сил російської федерації, перебуваючи на блокпосту, облаштованому під час окупації м. Тростянець Охтирського району, здійснював заходи щодо перевірки транспортних засобів та осіб, які пересувались містом. Під час зупинки авто командир відділення змушував водія та пасажирів виходити із салону та, погрожуючи мирним жителям зброєю, відбирав у них цінні речі. Зокрема встановлено, що вказаний військовий відібрав у трьох осіб смартфони та готівку. При цьому командир відділення забирав лише дороговартістні ґаджети, які у подальшому використовував виключно у приватних цілях.

Досудове розслідування здійснюється слідчими Охтирського районного відділу поліції Головного управління Нацполіції в Сумській області за оперативного супроводу Управління Служби безпеки України в Сумській області.

Пресслужба обласної прокуратури