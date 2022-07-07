Живицький заспокоїв сумчан: не реагуйте на провокативні заяви мера Голова Сумської ОВА Дмитро Живицький висловився з приводу закликів мера Сум Олександра Лисенка про можливі обстріли міста.

Шановні земляки, мешканці і гості Сумщини!

Зберігайте спокій, не реагуєте на провокативні заяви деяких посадовців, які не мають обґрунтованих причин.

Прикордоння Сумщини обстрілюється з усіх видів артилерії фашистів. Дійсно будьте пильним і обережними у 20ти кілометровій зоні від кордону.

Причин для зайвих хвилювань цими вихідними немає.

Звичайно дотримуйтеся заходів безпеки та правил при повітряних тривогах!

Війна, нажаль, в країні триває. Загроза ракетних обстрілів з першого дня війни як була так і є!

Але це не привід панікувати та виїзджати з міст.

Бажаю нам мирної спокійної ночі без тривог та втрат!

З нами Бог та наші військові!

Слава Україні!