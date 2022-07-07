Лента

Сергій Скакун
Сергій Скакун
Сегодня 09:07355

Ворог завдав авіаудару поблизу Есмані на Сумщині - Генштаб ЗСУ

Оперативна інформація станом на 06.00 17.07.2022 щодо російського вторгнення від Генерального Штабу Збройних Сил України.

Розпочалася сто сорок четверта доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню.

На Волинському та Поліському напрямках підрозділи збройних сил республіки білорусь продовжують виконувати визначені завдання. За наявною інформацією у прикордонних районах Брестської області діє обмеження на відвідування лісу місцевим населенням.

На Сіверському напрямку без особливих змін. Ворог завдав авіаудару поблизу Есмані Сумської області. Крім того, періодично здійснює повітряну розвідку та артилерійські обстріли позицій наших військ в прикордонних районах Чернігівської та Сумської областей.

На Харківському напрямку противник намагається утримати зайняті рубежі. Обстрілював райони населених пунктів Петрівка, Рідне, Соснівка, Слатине, Пришиб, Руські Тишки, Питомник, Верхній Салтів та інших. Вів повітряну розвідку БпЛА “Орлан-10”.

На Слов’янському напрямку із ствольної та реактивної артилерії ворог обстріляв цивільну та військову інфраструктуру поблизу Закітного, Григорівки, Тетянівки, Званівки, Міньківки, Райгородка та інших. Вів штурмові дії в районі населеного пункту Івано-Дар’ївка, успіху не мав. Намагався просунутись в напрямку Верхньокам’янки. Отримав рішучу відсіч, зазнав втрат та відійшов. Вів повітряну розвідку БпЛА оперативно-тактичного рівня неподалік Званівки, Федорівки і Серебрянки.

На Бахмутському напрямку противник здійснював обстріли наші позиції в районах населених пунктів Новолуганське, Берестове, Білорогівка, Вершина, Виїмка, Суха Балка, Олександропіль та території Вуглегірської ТЕС. Українські воїни грамотно відбили чергову спробу розвідки боєм поблизу Берестового та Білогорівки. Також окупанти завдали ракетно-авіаційних ударів неподалік Соледара, Покровського та Світлодарська.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках тривають систематичні обстріли позицій наших військ по лінії зіткнення. Окупанти завдали авіаційних ударів поблизу Кам’янки, Щербаків та Малих Щербаків.

На Південнобузькому напрямку зафіксовано обстріли в районах населених пунктів Нововоронцовка, Кобзарці, Благодатне, Біла Криниця, Трудолюбівка, Новогригорівка, Оленівка, Прибузьке, Олександрівка, Лупареве та інших. Ворог завдав ракетних ударів по місту Миколаєву. Зберігатися загроза повторення таких дій ворога у регіоні.

Для виявлення змін у положенні наших військ та корегування вогню окупанти вели повітряну розвідку БпЛА оперативно-тактичного та тактичного рівнів. Противник продовжує інженерне обладнання позицій.

У зв’язку зі значними втратами особовий склад більшості підрозділів окупаційних військ має дуже низький рівень морально-психологічного стану і шукає можливість уникнути подальшої участі у бойових діях. Особливо це розповсюджено серед окупантів, які мали безпосередній вогневий контакт з українськими воїнами.

Віримо у Збройні Сили України! Разом переможемо!

Общество
  • Отправить: share
  • Версия для печати

Новости

Зранку рашисти обстріляли Шосткинщину
Сегодня 10:00
Більше ніж 1015 дітей постраждали в Україні внаслідок повнтомасштабної збройної агресії рф
Сегодня 09:20
Ворог завдав авіаудару поблизу Есмані на Сумщині - Генштаб ЗСУ
Сегодня 09:07
Сумські волейболісти стартували на університетських іграх
Сегодня 08:38
Живицький заспокоїв сумчан: не реагуйте на провокативні заяви мера
Сегодня 07:23
Сьогодні рашисти обстріляли 7 громад на Сумщині
Вчера 22:27
20-річна жителька Сумщини обікрала знайому
Вчера 18:25
Зінченко узгодив умови контракту з Арсеналом - джерело
Вчера 16:57
Поліцейські розшукали неповнолітню, яка втекла з дому до Києва
Вчера 16:22
Вінниця: завершено роботи з розбирання завалів, що виникли внаслідок ракетного удару рф 14 липня
Вчера 16:04
У Сумах дерево впало на автівку (відео)
Вчера 15:53
Спецслужби росії активізували діяльність в країнах східної Європи
Вчера 15:44
view counter

Статьи

Лазерна епіляція рук: особливості проведення процедури
Вчера 20:47
Приречена бути зіркою. До ювілею Ади Роговцевої
Вчера 15:44
Хто допомагає сумчанам і як отримати гуманітарну допомогу
Вчера 12:27
Герой України Денис Дикий розповів про оборону Охтирки
14.07.2022 10:27
Как выбрать обручальное кольцо: полезные советы для молодоженов
13.07.2022 12:42
У Путивлі ініціювали відставку мера-нашкраївця Костянтина Гаврильчука
12.07.2022 19:22
Як шукачам роботи не потрапити у павутину обману?
11.07.2022 12:19
В Україні запустили платформу «Культурний простір»
11.07.2022 08:15
Мешканці Капустинців на Сумщині виступили проти закриття школи у своєму селі
09.07.2022 09:45
Тонкости выбора женского костюма на любой случай
08.07.2022 12:59
В Україні стартували проєкти для розвитку підприємництва
08.07.2022 12:16
«Працював і як журналіст, і як волонтер-рятувальник», — спецкор Суспільне Суми в Охтирці
07.07.2022 18:03
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

18
У Сумах пройшов благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ з нагоди Дня Конституції України
У Сумах пройшов благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ з нагоди Дня Конституції України
У Сумах пройшов благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ з нагоди Дня Конституції України
У Сумах пройшов благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ з нагоди Дня Конституції України
У Сумах пройшов благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ з нагоди Дня Конституції України
У Сумах пройшов благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ з нагоди Дня Конституції України
53
Квіти світу
Квіти світу
Квіти світу
Квіти світу
Квіти світу
Квіти світу
39
Визначні пам'ятки світу
Визначні пам'ятки світу
Визначні пам'ятки світу
Визначні пам'ятки світу
Визначні пам'ятки світу
Визначні пам'ятки світу
19
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
30
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.