Сьогодні рашисти обстпріляли 7 громад на Сумщині Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

Сумщина

Ситуація за день 16 липня 2022 станом на 22:00.

▪️Майже з 9 ранку росіяни вдарили з реактивних систем залпового вогню по Глухівській міській громаді.

28 вибухів.

▪️ О 9 ранку продовжився обстріл Есманьської громади, 5 пострілів зі ствольної артилерії.

▪️Після 9 ранку росіяни відкрили вогонь із реактивних систем залпового вогню по Новослобідській громаді. 27 прильотів. Пошкоджені цивільні господарства, будівлі, лінію електропередач.

▪️О пів на дев'яту був артприльот по Шалигинській громаді.

▪️З 10 до 11 ранку тривав обстріл Есманьської громади зі ствольної артилерії, понад 15 прильотів.

▪️Майже о першій годині росіяни вдарили по трьом населеним пунктам Білопільської громади, майже два десятки прильотів зі ствольної артилерії.

▪️О пів на третю ворог вгатив по Шалигінській громаді - 22 постріли зі ствольної артилерії.

▪️О пів на шосту вечора росіяни двічі обстрілювали Новослобідську громаду з реактивної артилерії, 14 прильотів.

▪️ О сьомій годині вечора у Хотінській та Шалигінській громадах ворог відкривав вогонь зі стрілецької зброї. Ситуація повторилася після дев'ятої години.

▪️О пів на восьму вечора був мінометний обстріл на Краснопільщині, понад 10 прильотів.