Завтра Кролевеччина прощатиметься із захисником України Миколою Годуновим Траурні заходи розпочнуться 15 липня о 12.00 біля церкви (провулок Луговий с. Грузьке Кролевецької міської територіальної громади).

Микола Вікторович Годунов народився 9 квітня 1998 року в селі Козацьке Конотопського району Сумської області.

З 2005 по 2009 рік навчався у Грузчанській середній школі Кролевецького району. У 2016 році закінчив Державний ліцей-інтернат з посиленою військово-фізичною підготовкою «Кадетський корпус» імені І.Г.Харитонова та вступив до Одеської військової академії де навчався по вересень 2018 року. З 2018 по 2019 рік проходив строкову військову службу в лавах ЗСУ. У квітні 2019 року прийнятий на військову службу за контрактом у в/ч А1376 (58 бригада). Проходив службу на посаді начальника обслуги батареї управління та артилерійської розвідки.

Попереду було ціле життя, сповнене надій та прагнень….

Молодший сержант Микола Вікторович Годунов трагічно загинув захищаючи Україну 28 травня 2022 року під м. Бахмут Донецької області.

Траурні заходи розпочнуться 15 липня о 12.00 біля церкви (провулок Луговий с. Грузьке Кролевецької міської територіальної громади).

Низько схиляємо голови перед пам’яттю Героя. Молимося за упокій його душі і за підтримку рідних і близьких.

Кролевецька міська рада