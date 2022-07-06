У Ромнах хуліган побився з батьками дітей з інвалідністю Поліцейські сектору дізнання місцевого районного відділу поліції за погодженням Роменської окружної прокуратури було повідомлено про підозру 39-річному чоловіку, який вчинив хуліганські дії на території закладу, де проходять реабілітацію діти з інвалідністю.

В червні місяці поточного року до Роменського районного відділу поліції надійшло повідомлення про хуліганські дії вчинені місцевим жителем на території одного з комунальних закладів міста. Тоді, на місце виклику виїхав наряд поліції.

Так, у ході досудового розслідування працівники сектору дізнання встановили, що 39-річний роменчанин прийшов на територію реабілітаційного закладу, почав ображати дітей з інвалідністю та їх батьків, а також висловлюватися в їх сторону нецензурними словами. У подальшому в зловмисника виник конфлікт з працівниками даного закладу та батьками дітей. Окрім цього, чоловік почав провокувати бійку та вдарив одну із присутніх мам.

«За даним фактом у поліції відносно чоловіка було відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 «Хуліганство» Кримінального кодексу України та за погодженням Роменської окружної прокуратури вже повідомлено йому про підозру. За скоєне правопорушнику може загрожувати максимальне покарання у вигляді обмеження волі строком до п'яти років», - коментує Михайло Ільницький, тимчасово виконуючий обов'язки начальника Роменського районного відділу поліції.

Відділ комунікації поліції Сумської області