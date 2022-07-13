У Сумах попрощалися з героєм-захисником Гіркий та важкий день для міста, ми втратили справжнього Героя, щиру, добру та надзвичайно порядну людину – старшого солдата МЕДЯНИКА Сергія Сергійовича.

Сергій був навідником, прийшов на військову службу добровольцем з перших днів повномасштабного вторгнення рф.

6 липня, захищаючи народ та землю України, в бою отримав поранення під час артилерійського обстрілу ворога, 11 липня 2022 року покинув нас назавжди в Миколаївській лікарні.

Сьогодні, 13 липня 2022 року, ми попрощалися з Сергієм, пам'ять про нашого Героя буде жити вічно. Поховали Воїна на Алеї Слави центрального кладовища міста.

Начальник та колектив Сумського ОТЦК та СП висловлює свої співчуття рідним, близьким, побратимам та посестрам Сергія. Ми схиляємо голову перед його мужністю та силою.