Сумчани відзначилися на Кубку Чорного моря

Спортсмени змагалися у чотирьох вправах.
Сумчани такі нагороди:
Анна Пересадько - 4 золота у віковій категорії Ж-14;
Анастасія Ковтун - 4 золота у віковій категорії Ж-16;
Олена Редька - 1 золота, 1 срібна, 1 бронза у віковій категорії Ж-21;
Богдан Пасичник - 1 золота, 1 срібна, 1 бронза у віковій категорії Ч-14;
Єгор Редька - 2 золота, 1 срібна у віковій категорії Ч-21;
Кирило Лагутін - 1 золота, 3 срібла у віковій категорії Ч-21;
Максим Редька - 4 золота у віковій категорії Ч-40.
Марія Пугач - срібло і 2 бронзи;
Дар'я Вавілічева - 1 бронзу.