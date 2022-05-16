Житель Сумщини відповість перед законом за виправдовування збройної агресії рф Слідчі Сумського районного управління поліції за матеріалами Управління Служби безпеки України в Сумській області під процесуальним керівництвом Окружної прокуратури міста Суми сьогодні повідомили про підозру 34-річному жителю с. Велика Рибиця Сумського району за фактом поширення матеріалів, у яких міститься виправдування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікації її учасників.

За даними слідства, перебуваючи в обласному центрі, чоловік умисно зірвав інформаційний стенд Служби безпеки України, на якому було зображено антиросійську рекламу.

Більш того, чоловік записав відео на фоні Державного прапора України та Прапора Національної Гідності, висловившись про те, що «потрібно зривати тряпку». Разом з тим у соцмережах підозрюваний поширював провокаційні заклики проти військовослужбовців Збройних Сил України.

Наразі йому вже повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення. Передбаченого ч. 2 ст. 436-2 Кримінального кодексу України «Виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників». Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до п’яти років, або позбавлення волі на той самий строк, з конфіскацією майна або без такої. Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Сумської області