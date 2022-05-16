Житель Сумщини відповість перед законом за виправдовування збройної агресії рф

За даними слідства, перебуваючи в обласному центрі, чоловік умисно зірвав інформаційний стенд Служби безпеки України, на якому було зображено антиросійську рекламу.
Більш того, чоловік записав відео на фоні Державного прапора України та Прапора Національної Гідності, висловившись про те, що «потрібно зривати тряпку». Разом з тим у соцмережах підозрюваний поширював провокаційні заклики проти військовослужбовців Збройних Сил України.
Наразі йому вже повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення. Передбаченого ч. 2 ст. 436-2 Кримінального кодексу України «Виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників». Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до п’яти років, або позбавлення волі на той самий строк, з конфіскацією майна або без такої. Досудове розслідування триває.
Відділ комунікації поліції Сумської області
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