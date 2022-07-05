У середу Шостка прощатиметься із захисником, батьком трьох дітей Завтра громада прощатиметься з земляком, захисником України Андрієм Безверхим.

Андрій Володимирович народився в селищі Вороніж 10 грудня 1976 року. Після закінчення місцевої школи вступив до профтехучилища, а потім був призваний на строкову службу. Після армії повернувся на свою малу Батьківщину, одружився. Виростив трьох дітей. Збудував власний будинок. Мріяв про щасливе і мирне життя…

Друзі та родичі згадують Андрія Безверхого як веселу та життєрадісну людину, небайдужу до чужого горя, готову завжди прийти на допомогу. Він щиро захоплювався музикою і деякий час керував районним будинком культури. Останні роки працював в м. Київ на заводі, в сфері містобудування, пише shostkanews.city.

У 2015 році Андрій Володимирович був мобілізований на захист України, а у квітні цього року знову приєднався до лав ЗСУ.

Трагічно загинув 8 липня 2022 року…

Низько схиляємо голови перед пам’яттю Героя. Молимося за упокій його душі і за підтримку близьких. Запрошуємо всіх прийти та вклонитися світлій пам’яті нашого земляка.

Траурні заходи розпочнуться 13 липня о 11.00 біля кінотеатру «Родина» (вул. Садовий бульвар, 13).