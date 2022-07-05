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Сергій Скакун
Сергій Скакун
Сегодня 16:37128

Училище, яке зруйнували росіяни в селі на Білопільщині, переїхало в інше приміщення

Авіаударами ворог зруйнував приміщення Білопільського вищого професійного училища в селі Іскрисківщина, але заклад продовжує працювати в інших філіях.

Білопільське вище професійне училище має філіал в селі Іскрисківщина, яке розташоване майже на кордоні з РФ. 4 та 6 липня з території Росії навчальний заклад обстріляли. Ворог влучив у навчальний корпус, в класах спалахнула пожежа. Пошкоджено майно та навчальні приладдя, пише Білопілля.сіті.

Повторним ударом вибило шибки та двері в гуртожитку та майстернях. Продовжувати навчання за таких умов стало неможливо. Утім освітній процес продовжиться в інших приміщеннях.

"Сьогодні ми маємо інші приміщення для навчання та проживання в Білопіллі. Всіх, хто навчався раніше, вже подав заяви та збирається отримувати у нас освіту та спеціальність ми переведемо в Білопілля. Тут і безпечніше, і є всі умови для проживання, харчування, навчання. Сюди переводимо працюватимуть і майстрів, педагогів, вихователів, які працювали в Іскрисківщині", - прокоментував директор закладу Юрій Христій.

За словами Юрія Христія, набір студентів триває. Можна подати документи на такі спеціальності: слюсар по ремонту сільгосптехніки, тракторист, водій автотранспортних засобів, продавець продовольчих та непродовольчих товарів, помічник машиніста тепловоза та електровоза, провідник.

Директор також запевнив, що приміщення в Іскрисківщини, а це історична будівля, обов’язково відновлять після перемоги.

Нагадаємо, що Білопільське вище професійне училище понад пів століття готує кадри для роботи в царині сільського господарства та логістики.

Общество
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