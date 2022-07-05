У Сумах випустять на маршрут ще один великий автобус У Сумах «Електроавтотранс» продовжує підсилювати комунальним транспортом віддалені райони.

Враховуючи актуальність напрямку та численні звернення пасажирів щодо покращення транспортного сполучення у напрямку Баранівки, #служба_руху КП СМР «Електроавтотранс» випускає на лінію ДОДАТКОВИЙ автобус на маршрут № 57А «Баранівка - Центр». Він здійснюватиме перевезення пасажирів за розкладом:

- від зупинки «Ценральний ринок»: 7:00, 8:10, 9:20, 10:40, 11:42, 12:48, 13:50, 14:53, 16:01, 17:37, 18:58, 20:05;

- від зупинки «Лісна» : 7:30, 8:50, 10:08, 11:10, 12:15, 13:18, 14:21, 15:21, 17:02, 18:25, 19:26, 20:35.

Наразі район Баранівки обслуговують 4 комунальні автобуси – 2 за маршрутом №62 «Баранівка - Аеропорт» та 2 – за маршрутом № 57А «Баранівка – Центр».

Зверніть увагу. Графіки орієнтовні та можуть порушуватися (5-10 хвилин) через ряд об’єктивних причин, зокрема у зв’язку із встановлення по місту захисних конструкцій, виявленні технічних несправностей та з'їзду автобусів для заправки пальним.