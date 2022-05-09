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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
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На Сумщині зафіксовано 5 лісових пожеж - усі є наслідком обстрілів рашистами

Пожежонебезпечний період у розпалі – на сьогодні Сумщині зафіксовано 5 лісових пожеж.

Характер причин цьогорічних лісових пожеж, на жаль, не залежить від проведених превентивних заходів та мобільності служб лісової охорони.

У лісових масивах держлісфонду зафіксовано 5 випадків загорань. Два випадки лісових пожеж виникло у Глухівському структурному підрозділі Шосткинського держлісгоспу, по одному випадку виникло у лісових масивах Середино-Будського структурного підрозділу Свеського держлісгоспу та у лісах Тростянецького й Краснопільського підприємств.

Лісова пожежа у Краснопільському держлісгоспі була найбільш масштабною – 0,50 га пошкоджених лісових насаджень. Загалом по області постраждало внаслідок загорань 0,92 га лісу.

«Всі пожежі виникли у наслідок обстрілів ворогом прикордонних територій. Тому будь-які дії лісової охорони в обов'язковому порядку узгоджуватись з підрозділами ЗСУ і всі виїзди здійснювались тільки після отримання офіційних дозволів. Звісно, що при цьому втрачався дорогоцінний час», - коментує ситуацію заступник начальника відділу лісового господарства Сумського ОУЛМГ Олександр Баня.

Щодо пожежі у Краснопільському держлісгоспі, то дії лісової охорони по ліквідації вогню були неможливими взагалі.

Лісівників до гасіння лісової пожежі не допустили. Незважаючи на спекотний день, у даному конкретному випадку найбільш ефективним засобом по зупинці пожежі, на диво, виявилась мінералізована смуга. Вчасно і якісно облаштована лісівниками, вона стала на перешкоді розповсюдження вогню на значну лісову площу.

Всього у лісах підприємств облаштовано 629 км мінералізованих смуг та доглянуто влаштованих раніше – 11073 км.

Поряд з цим, лісгоспи постійно проводять профілактичні рейди, ведуть превентивну роботу з населенням. Всього з початку року рейдовими бригадами проведено 547 виїздів, найбільше – 131 рейд – проведено у Сумському держлісгоспі.

Нагадаємо, щоб в умовах воєнного стану упередити виникнення лісових пожеж та мінімізувати їх наслідки, в області введена заборона на відвідування населенням лісів та в’їзду до них транспортних засобів й іншої техніки. Розпорядження Сумської ОВА від 24.03.2022 № 100-ОД «Про заборону відвідування населенням лісів і в’їзду до них транспортних засобів та іншої техніки на час дії правового режиму воєнного стану».

Общество Лісова пожежа Пожежа
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