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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 18:29436

Навічно в пам’яті сумчан: Максим Сущенко

У суботу, 9 липня, Суми проведуть в останню путь мужнього Максима Сущенка.

32-річний захисник України загинув 4 липня в Донецькій області в бою, від осколкового поранення, несумісного з життям. У суботу, 9 липня, о 12:00 воїна відспівають у Свято-Воскресенському кафедральному соборі, після чого о 13:00 поховають на Алеї Слави Баранівського кладовища. Вічна пам'ять! Вічна слава!

СМР

Общество Загиблий воїн
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