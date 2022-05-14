Навічно в пам’яті сумчан: Максим Сущенко

32-річний захисник України загинув 4 липня в Донецькій області в бою, від осколкового поранення, несумісного з життям. У суботу, 9 липня, о 12:00 воїна відспівають у Свято-Воскресенському кафедральному соборі, після чого о 13:00 поховають на Алеї Слави Баранівського кладовища. Вічна пам'ять! Вічна слава!
СМР
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