Сумчанки вийшли у фінал чемпіонату Європи У Базелі (Швейцарія) тривають чемпіонати Європи U16 з хокею 5S (5х5) серед юнаків та дівчат.

Дівоча збірна з п’ятьма сумчанками у складі у 1/2 фіналу обіграла валійок 2:2 (3-2 по булітам). Один гол на рахунку сумчанки Віки Назаренко.

Сьогодні українки зустрінуться у фіналі з Польщею.