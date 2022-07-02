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Сергій Скакун
Сергій Скакун
Сегодня 17:27279

У Конотопі вогнеборці оперативно ліквідували пожежу автомобіля

7 липня о 15:59 до Служби порятунку «101» надійшла інформація про загоряння Ford «TRANSIT» по вул. Металістів у м. Конотоп.

Телефонували жителі багатоквартирного будинку, поблизу якого було припарковане авто. 

Вже за 6 хв. на гасіння прибув черговий караул 15-ї державної пожежно-рятувальної частини. Як було встановлено, вогонь охопив моторний відсік та від температури горіння пошкодження зазнали панель приладів та лобове скло. О 16:06 вогнеборці локалізували загоряння, запобігши його поширенню на салон автомобіля, а о 16:10 вже ліквідували пожежу. 

Всього на гасіння залучалося 8 чоловік особового складу та 2 одиниці техніки від Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Общество
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