ФК «Суми» не гратиме в новому сезоні чемпіонату України Комунальний футбольний клуб «Суми» представляв обласний центр у другій лізі.

Про долю клубу директор Роман Сорока розповів Суспільному.

«У середу прийняте рішення, що футбольний клуб «Суми» не буде брати участь у сезоні 2022-2023 другої ліги. Але це не означає, що клуб припиняє своє існування. Клуб продовжує існувати, але ми всі розуміємо, яка сьогодні ситуація в Україні, в області, в місті Суми. Тому, ми не можемо у такий час бюджетні кошти використовувати на футбол», – каже Роман Сорока.

Нагадаємо: в минулому сезоні ФК «Суми» посів останнє місце в другій лізі, набравши 5 очок у 19 матчах. При цьому на один домашній матч команда не вийшла, начебто не маючи фінансування.

Нагадаємо: також не братимуть участь у чемпіонаті липоводолинський «Альянс», миколаївська «Вікторія» та ФК «Тростянець».