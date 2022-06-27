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Сергій Скакун
Сергій Скакун
Сегодня 10:11141

Поліція Сумщини закликає свідомих громадян повідомляти про колаборантів

Яка особа вважається КОЛАБОРАНТОМ:

- публічне заперечення здійснення збройної агресії проти України;
- публічне заперечення встановлення та утвердження тимчасової окупації частини території України;
- публічні заклики до підтримки рішень та/або дій держави-агресора, збройних формувань та/або окупаційної адміністрації держави-агресора;
- публічні заклики до співпраці з державою-агресором, збройними формуваннями та(або) окупаційною адміністрацією держави-агресора;
- публічні заклики до невизнання поширення державного суверенітету України на тимчасово окуповані території України.

Повідомте про діяльність колаборанта за допомогою боту
https://t.me/sumyzradnuk

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