На Сумщині за пропозицію хабара поліцейським чоловік постане перед судом Вчора на одному з блок-постів міста Конотоп, працівники відділу реагування патрульної поліції зупинили автомобіль, керманичем якого виявився 50-річний місцевий житель.

Під час спілкування з водієм правоохоронці відчули характерний запах алкоголю, що свідчить про наявність ознак алкогольного сп’яніння. Тож поліцейські запропонували водієві пройти огляд на стан сп’яніння у встановленому законодавством порядку.

Проте водій, аби уникнути адміністративного покарання запропонував правоохоронцям хабара у сумі 100 доларів США. Поліцейські відмовились від неправомірної вигоди та викликали на місце події СОГ.

За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 369 КК України «Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі». А відносно водія поліцейські склали адміністративний протокол за правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 130 КУпАП «Керування транспортними засобами у стані сп’яніння».

Поліція Сумщини