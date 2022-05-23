У Шостці трирічна дитина випала з вікна на третьому поверсі

Про дитину, яка випала з вікна квартири на третьому поверсі, в поліцію повідомили медики. На вказане місце негайно виїхали співробітники поліції.
Як попередньо встановили правоохоронці, до трагедії призвело відчинено вікно в одній з кімнат. Коли бабуся, яка за нею наглядає відволіклася на декілька хвилин, дівчинка вилізла на підвіконня та випала з вікна разом з москітною сіткою. На щастя, внизу знаходилися перехожі, які одразу й викликали медиків.
Наразі 3-річна дитина знаходиться в лікарні, де її оглядають медики.
За даним фактом правоохоронці проводять перевірку, з’ясовуючи всі обставини трагедії.
Поліцейські нагадують батькам кілька простих правил, які дозволять убезпечити дитину від нещасних випадків:
- не відчиняйте вікно в присутності дитини;
- відсуньте меблі від вікон (столи, стільці, годувальні столики);
- не заохочуйте інтерес дитини до вікон, поясніть їй, що залазити на підвіконня дуже небезпечно, розтлумачивши їй, чому саме;
- ні на хвилину не залишайте дитину без нагляду в кімнаті з відчиненим вікном;
- встановіть на вікна замки або обмежувачі відкривання;
- не дозволяйте дитині гратися на підвіконні;
- пам'ятайте - москітні сітки ніколи не захистять від випадання.
Бережіть себе та своїх діток. І пам’ятайте: ваші янголятка крил не мають.
Відділ комунікації поліції Сумської області
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