У Шостці трирічна дитина випала з вікна на третьому поверсі Дівчинка випала з вікна квартири на третьому поверсі. Наразі вона знаходиться в лікарні, де нею опікуються медики.

Про дитину, яка випала з вікна квартири на третьому поверсі, в поліцію повідомили медики. На вказане місце негайно виїхали співробітники поліції.

Як попередньо встановили правоохоронці, до трагедії призвело відчинено вікно в одній з кімнат. Коли бабуся, яка за нею наглядає відволіклася на декілька хвилин, дівчинка вилізла на підвіконня та випала з вікна разом з москітною сіткою. На щастя, внизу знаходилися перехожі, які одразу й викликали медиків.

Наразі 3-річна дитина знаходиться в лікарні, де її оглядають медики.

За даним фактом правоохоронці проводять перевірку, з’ясовуючи всі обставини трагедії.

Поліцейські нагадують батькам кілька простих правил, які дозволять убезпечити дитину від нещасних випадків:

- не відчиняйте вікно в присутності дитини;

- відсуньте меблі від вікон (столи, стільці, годувальні столики);

- не заохочуйте інтерес дитини до вікон, поясніть їй, що залазити на підвіконня дуже небезпечно, розтлумачивши їй, чому саме;

- ні на хвилину не залишайте дитину без нагляду в кімнаті з відчиненим вікном;

- встановіть на вікна замки або обмежувачі відкривання;

- не дозволяйте дитині гратися на підвіконні;

- пам'ятайте - москітні сітки ніколи не захистять від випадання.

Бережіть себе та своїх діток. І пам’ятайте: ваші янголятка крил не мають.

Відділ комунікації поліції Сумської області