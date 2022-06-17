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Сергій Скакун
Сергій Скакун
Сегодня 17:5557

У Шосткинській районній раді була розпущена фракція партії ОПЗЖ, а заступник голови райради звільнена за власним бажанням

29 червня, відбулася ХІІ сесія Шосткинської районної ради. Для розгляду на порядок денний винесли 15 питань.

Зокрема – про дострокове припинення повноважень та звільнення за власним бажанням з посади заступника голови Шосткинської районної ради Ірини Шарамко. Вона була обрана від колишньої партії “Опозиційна платформа – за життя”, фракція партії у складі 8 депутатів райради була розпущена. пише Шостка.інфо.
 – Я дуже сподіваюсь, що всім нам вистачить здорового глузду сьогодні не сіяти розбрат, а об’єднатись заради перемоги. Бо ворог сьогодні у нас один, спільний. І тільки разом ми зможемо його подолати. Хочу побажати всім перемоги і мирного неба над головою, – зазначила Ірина Шарамко.
  За роботу Ірині Шарамко подякувала голова Шосткинської районної ради Вікторія Сокол.
 Також склала депутатські повноваження Ірина Чудакова, яка була обрана від партії ОПЗЖ.
 Депутат Олег Штогрин вийшов з партії “Наш край” і став позафракційним.
 Була піднята тема і щодо партії “Наш край”, і народного депутата, обраної від неї, Андрія Деркача, який за даними СБУ входив до агентурної мережі ГРУ рф.
– Не буду говорити по персоналіям, але фактично люди, які були обрані депутатами від “Опозиційної платформи – За життя” є, дійсно, порядні гарні люди, але так сталося, що керівництво даної партії партії було й на той час ворожим. Не обійшлося також і з депутатом, який був обраний по нашому округу, який є зрадником України, і про це треба говорити публічно. Тому, як депутат, пропоную всім депутатам висловити свою позицію стосовно зрадника України Андрія Деркача. І, звичайно, якщо у вас є претензії стосовно партії “Наш край”, також зробіть певні висновки, – звернувся до народних обранців голова Шосткинської РВА, депутат Шосткинської районної ради Віктор Губенко.
 Крім того, під час засідання сесії були розглянуті питання про боротьбу із злочинністю, охорону громадського порядку в районі,  виконання бюджету за перший квартал поточного року, покращення торгівельного обслуговування населення, стан зайнятості населення, погодження ТОВ «Вант» ЛТД надання спеціального дозволу на користування надрами з метою видобування піску Богданівського родовища.
Також внесли зміни до районних програм заходів соціально-економічного розвитку та підтримки органів виконавчої влади, висвітлення діяльності органів виконавчої влади в засобах масової інформації у поточному році.
Политика
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У Шосткинській районній раді була розпущена фракція партії ОПЗЖ, а заступник голови райради звільнена за власним бажанням
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