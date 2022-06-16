На Сумщині вогнеборці запобігли масштабній пожежі в житловому секторі 27 червня о 10:50, на лінію екстреного виклику 101 надійшло повідомлення про загоряння житлового будинку по вул. Ювілейна в с. Дорошівка, що на Ямпільщині.

На місце події було направлено чергові караули 9-ї державної пожежно-рятувальної частини та 33-го державного пожежно-рятувального посту.

По прибуттю було встановлено, що вогнем охоплено покрівлю та перекриття на площі до 40 кв. м та стіни на площі до 80 кв. м, утворилась загроза подальшого поширення вогню на решту будівлі ще один поруч розташований будинок, сарай і літню кухню.

О 11:32 загоряння локалізували, а о 14:03 – витративши на гасіння майже 15 тонн води, повністю ліквідували.

Всього на гасіння було залучено 3 одиниці спеціальної техніки та 8 чоловік особового складу