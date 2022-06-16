На Сумщині пройшов онлайн турнір з триборства серед школярів З нагоди Дня Конституції України та з метою стимулювання школярів до рухової активності в умовах воєнного стану а також на підтримку Збройних Сил України, Сумським обласним відділенням (філією) Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України спільно з Департаментом освіти і науки Сумської обласної військової адміністрації було ініційовано та проведено з 13 до 27 червня 2022 року фізкультурно-оздоровчий онлайн захід зі спортивного триборства серед учнів 5-10 класів закладів загальної середньої освіти Сумської області.

Учасники заходу надсилали відео презентації. За результатами наданих та оброблених відеоматеріалів було визначено кращих номінантів, якими стали: 5-6 класи (юнаки): І місце Гончаров Матвій (Свеська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №2 "ліцей" Свеської селищної ради Шосткинського району Сумської області); ІІ місце Гордієнко Іван (Свеська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №2 "ліцей" Свеської селищної ради Шосткинського району Сумської області); ІІІ місце Надольний Кирило (Комунальна установа Сумська спеціалізована школа I-III ступенів №9, м. Суми, Сумської області). 5-6 класи (дівчата): І місце Ворона Анна (Садівський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Садівської сільської ради Сумського району Сумської області); ІІ місце Суховерхова Марія (Стецьківський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Сумської міської ради); ІІІ місце Мазур Вікторія (Свеська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №2 "ліцей" Свеської селищної ради Шосткинського району Сумської області). 7-8 класи (юнаки): І місце Волков Макар (Свеська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №2 "ліцей" Свеської селищної ради Шосткинського району Сумської області); ІІ місце Кручинін Давид (Свеська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №2 "ліцей" Свеської селищної ради Шосткинського району Сумської області); ІІІ місце Єсманчук Максим (Свеська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №2 "ліцей" Свеської селищної ради Шосткинського району Сумської області). 7-8 класи (дівчата): І місце Ніконова Анастасія (Свеська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №2 "ліцей" Свеської селищної ради Шосткинського району Сумської області); ІІ місце Кудрявська Дарина (Свеська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №2 "ліцей" Свеської селищної ради Шосткинського району Сумської області); ІІІ місце Сотнікова Марина (Опорний заклад "Кролевецький ліцей №3" Кролевецької міської ради). 9-10 класи (юнаки): І місце Євтушенко Артем (Козацький навчально-виховний комплекс "загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад" Бочечківської сільської ради Конотопського району Сумської області); ІІ місце Гриньов Владислав (Опорний заклад "Кролевецький ліцей №3" Кролевецької міської ради); ІІІ місце Ігнатенко Олександр (Ліцей Боромлянської сільської ради). 9-10 класи (дівчата): І місце Сагайдачна Діана (Свеська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №2 "ліцей" Свеської селищної ради Шосткинського району Сумської області); ІІ місце Шкатула Софія (Свеська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №2 "ліцей" Свеської селищної ради Шосткинського району Сумської області); ІІІ місце Капля Мар’яна (Садівський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Садівської сільської ради Сумського району Сумської області). У спортивному заході взяли участь 238 учнів із 68 закладів загальної середньої освіти. Найбільш активними були Андріяшівська, Роменська, Хмелівська, Свеська, Шосткинська, Сумська, Буринська та Тростянецька територіальні громади Дякуємо усім громадам, які взяли участь у заході в умовах воєнного стану! Щиро вітаємо усіх переможців та учасників. Бажаємо, щоб кожен з вас був здоровим, активним, розумним і творчим. Адже фізично і духовно розвинені діти – це джерело сили і непереможності української нації. Нехай ваше щасливе майбутнє буде під мирним небом України. Не зупиняйтеся на досягнутому, впевнено йдіть до своєї мети, прославляючи нашу країну на весь світ! Сумське обласне відділення філія КФВС МОНУ