Загинув у перший день війни: захисника Охтирки посмертно нагородили орденом «За мужність»

Володимир Лисенко мешкав в Охтирці на Сумщині. Працював керівником приватного підприємства і брав активну участь у громадському житті. Обирався депутатом Охтирської міської ради. Учасник обох Майданів – Помаранчевої революції та Революції Гідності.

“21 лютого 2014 року Майдан не закінчився. Загинули люди. Вони поклали життя за нашу і вашу свободу, тому ми не маємо права опускати руки, ми мусимо змінити наше життя заради майбутнього наших дітей. І Небесна сотня постійно буде нагадувати нам про наш обов’язок”.

Після Революції Гідності Володимир почав займатися волонтерською діяльністю. В одному з інтерв’ю він сказав:

Тож невдовзі після нападу Росії на Україну Володимир Лисенко у складі 15 окремого мотопіхотного батальйону “Суми” брав участь у бойових діях на території Луганської області. У 2016 році був звільнений в запас. Тоді ж почав займатися забезпеченням амуніцією своїх побратимів. Володимир та його родина працювали, щоб зароблені кошти направити на допомогу українській армії. Багато справ було направлено на розбудову і покращення рідної Охтирки, на підтримку родин побратимів та збереження пам’яті про них.

Коли почав формуватися 154 окремий батальйон 117 бригади Сил територіальної оборони ЗСУ, Володимир вступив до його лав. Був командиром стрілецької роти.