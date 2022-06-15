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Сергій Скакун
Сергій Скакун
Сегодня 15:36425

На Сумщині прикордонники затримали порушника-рецидивіста

Учора військовослужбовці одного з прикордонних підрозділів затримали громадянина росії, який незаконно перетнув кордон з рф в Україну.

Охоронці кордону перевірили особу затриманого та встановили, що у 2018 році він вже затримувався за скоєння аналогічного правопорушення. За це його притягнули до адміністративної відповідальності. Також йому на 5 років заборонили в’їзд в Україну.

Близько року тому чолов’яга зробив другу спробу незаконно потрапити в Україну. Тоді він отримав чергову заборону в’їзду на територію України, але вже строком на 10 років та був засуджений за ст. 332-2 «Незаконне перетинання державного кордону України» КК України до 3-х місяців арешту, після відбуття якого був видворений до росії.

Цього разу порушник-рецидивіст був затриманий втретє. До незаконного перетинання кордону іноземець ретельно готувався та навіть змінив прізвище аби приховати наявність в нього заборони в’їзду та проживання на території України. Проте, ніякі хитрощі не допомогли росіянину незаконно потрапити в Україну. Він був затриманий та викритий.

Наразі іноземця затримано для з’ясування усіх обставин правопорушення. За незаконне перетинання державного кордону України та за невиконання рішення про заборону в’їзду в Україну йому загрожує адміністративна відповідальність.

Також за перетинання державного кордону України під час дії заборони в’їзду на територію України, йому загрожує й чергова кримінальна відповідальність за ст. 332-2 КК України. Прикордонники направили відповідне повідомлення до компетентних правоохоронних органів. Його подальшу долю вирішить суд.

Охоронці державних рубежів разом із побратимами з Сил оборони продовжують утримувати визначені позиції та забезпечують надійний захист кордонів нашої держави.

 
ДПСУ
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