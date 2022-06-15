Сьогодні рашисти обстріляли чотири громади на Сумщині: одна людина загинула, одна поранена

Сумщина
Ситуація станом на 22:30
26 червня 2022
Цей день у нас пройшов під постійними обстрілами. Вороги зі своєї території вели вогонь зі ствольної та реактивної артилерії. Випускали некеровані ракети з гелікоптерів.
Постраждали території чотирьох громад Сумщини: Юнаківська, Білопільська, Краснопільська та Шалигінська.
Загалом за сьогодні росіяни випустили більше 150 снарядів та мін.
Найбільше постраждала Краснопільська громада - сюди було близько сотні прильотів за день.
На території сел громади пошкоджені приватні господарчі споруди, водонапірна башта, ферма.
Одна людина загинула, одна - в лікарні.