Сьогодні рашисти обстріляли чотири громади на Сумщині: одна людина загинула, одна поранена Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

Сумщина

Ситуація станом на 22:30

26 червня 2022

Цей день у нас пройшов під постійними обстрілами. Вороги зі своєї території вели вогонь зі ствольної та реактивної артилерії. Випускали некеровані ракети з гелікоптерів.

Постраждали території чотирьох громад Сумщини: Юнаківська, Білопільська, Краснопільська та Шалигінська.

Загалом за сьогодні росіяни випустили більше 150 снарядів та мін.

Найбільше постраждала Краснопільська громада - сюди було близько сотні прильотів за день.

На території сел громади пошкоджені приватні господарчі споруди, водонапірна башта, ферма.

Одна людина загинула, одна - в лікарні.