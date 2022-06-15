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Сергій Скакун
Сергій Скакун
Вчера 23:09336

Сьогодні рашисти обстріляли чотири громади на Сумщині: одна людина загинула, одна поранена

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

Сумщина

Ситуація станом на 22:30

26 червня 2022

Цей день у нас пройшов під постійними обстрілами. Вороги зі своєї території вели вогонь зі ствольної та реактивної артилерії. Випускали некеровані ракети з гелікоптерів.

Постраждали території чотирьох громад Сумщини: Юнаківська, Білопільська, Краснопільська та Шалигінська.

Загалом за сьогодні росіяни випустили більше 150 снарядів та мін. 

Найбільше постраждала Краснопільська громада - сюди було близько сотні прильотів за день.

На території сел громади пошкоджені приватні господарчі споруди, водонапірна башта, ферма. 

Одна людина загинула, одна - в лікарні.

Общество
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