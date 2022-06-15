Депутати проголосували за герб та прапор Конотопського району 24 червня 2022 року на сесії Конотопської районної ради восьмого скликання, депутати одноголосно затвердити символіку Конотопського району.

Герб

«Французький» щит в золотому обрамлені з чотирма полями розміщеними у шахматному порядку.

Перше поле – червоне, з золотим розширеним хрестом, що символізує культурно-історичний зв’язок регіону з козацькою минувшиною та є традиційним символом адміністративного центру району – м.Конотоп. Друге поле – синє, з архангелом Михаїлом попираючим ногами змію, що традиційно використовувався на гербі колишнього Кролевецького району. Третє поле – синє, зі снопом золотих колосків перев’язаних червоним перевеслом, традиційним символом Буринщини. Четверте поле – червоне, з золотою давньоруською оборонною вежею, що відображає значення регіону в період Київської Русі та його приграничний характер, традиційно використовується на гербі м.Путивля.

Вибір основних кольорів (синій, червоний, золотий) продиктований геральдичними традиціями регіону загалом, і зокрема геральдичними традиціями районів та міст що ввійшли до новоствореного Конотопського району. Символічні образи також є традиційними для громад району, і використовуються в гербах основних міст та колишніх районів.

Прапор

Прямокутне двоколірне полотнище з співвідношенням сторін 2:3, у верхній жовтій горизонтальній смузі що займає 2:3 полотна зображено герб району, нижня блакитна смуга займає 1:3 полотна. Герб розміщено в центрі жовтої смуги. Висота щита герба на прапорі може становити від 2:5 до 1:2 ширини полотнища. На прапорі бортик-облямівка щита не використовується. Кольорова гамма прапору зумовлена геральдичними традиціями регіону та відображає аграрний характер району та його багаті водні ресурси.