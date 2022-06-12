Шосткинщина прощається з захисником України Шосткинщина прощається з захисником України Денисом Сєдовим.

Його життя було тісно пов’язане з нашим містом. Тут він закінчив школу № 5 та вступив до медичного коледжу, де провчився 4 роки.

За словами близьких і друзів, Денис зарекомендував себе як чуйна, добра, цілеспрямована людина. В важких ситуаціях він завжди знаходив компроміс. Юнак захоплювався туризмом і боксом, але найбільше йому подобалося займатися в тренажерному залі. Денис мріяв служити в морській піхоті, а після закінчення війни – стати фітнес-тренером. До лав ЗСУ вступив у 2021 році, а 14 червня цього року Денис Васильович героїчно загинув при захисті України. Йому було лише 21…

Від імені всіх жителів громади висловлюю щире та глибоке співчуття родині загиблого та всім, хто знав Дениса Васильовича.

Вічна пам’ять Герою!

Ніколи не забудемо.

Ніколи не пробачимо.