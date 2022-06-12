Сумського прикордонника нагородили орденом «Прикордонна служба в мирний і воєнний час – це кардинально різні речі!» У цьому переконаний Дмитро Третяк, керівник одного з прикордонних підрозділів на Сумщині.

24 лютого він разом з побратимами першим зустрічав ворога. Тоді хлопці дали бій ворогу. Окупанти безжально нищили все на своєму шляху: тільки у Великописарівському районі вони залишили після себе 300 зруйнованих будівель і споруд інфраструктури.

Служба під час війни кардинально змінилася, тому що прикордонники не дислокуються безпосередньо на кордоні, а роблять це на контрольних постах, у засідках, секретах. Вже майже 120 днів ми зупиняємо агресивного сусіда, який, як правило, наносить свої візити з усіх сторін та з повітря без попереджень. Але й ми його б‘ємо без попереджень. Ми не чекаємо, – розповідає прикордонник.

За проявлені мужність і героїзм під час відсічі збройної агресії, Дмитра Третяка нагороджено орденом Богдана Хмельницького.

ДПСУ