Середино-будські лісівники побороли наслідки ворожого обстрілу Днями пізно ввечері ворог вкотре обстріляв прикордонні райони Сумщини.

Рештки снарядів, воронки та лісова пожежа – такі наслідки спричинили обстріли в угіддях Середино-Будського структурного підрозділу ДП «Свеський лісгосп» Сумського обласного управління лісового та мисливського господарства Державне агентство лісових ресурсів України.

«Через постійні обстріли, у лісових масивах одного з лісництв сталося займання лісової підстилки. Вчасне виявлення, оперативне прибуття на місце події та злагодженість дій державної лісової охорони підприємства зупинило загрозу на початковому її етапі. Вогняна стихія не змогла «розгулятись» і завдати великої шкоди лісу», - коментує подію заступник директора Свеського держлісгоспу Олександр Плужников.

Поряд з лісівниками Середино-Будського підрозділу до гасіння пожежі долучилась і лісова охорона ДП «Середино-Будський агролісгосп».

За годину спільної самовідданої роботи займання було погашене.

Лісівники вважають, що ворог наносить шкоди екосистемам свідомо. Він обстрілює ліси та перешкоджає лісівникам виїжджати на гасіння лісових пожеж.