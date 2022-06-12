СумДУ оголошує благодійний буккросинг

Наша нова ініціатива має на меті збір книг і їх подальший продаж за донати на рахунок Громадського фонду «Суми». У профілі https://www.instagram.com/sumdu_auction/ згодом з’являтимуться екземпляри, які ви зможете придбати.

Доки ж ми просимо всіх небайдужих долучитися до збору літератури.

Хочете поділитися творчістю українських авторів із більшою аудиторією? Бажаєте дати своїм книгам нове життя? Тоді передавайте їх у бібліотеку СумДУ і вже зовсім скоро вони потраплять до нового власника та принесуть матеріальну допомогу нашим захисникам!

Приносьте книги, які хочете віддати на благодійність, за найближчою адресою:

- Абонемент Центральної бібліотеки. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2, БІЦ-корпус, 2 поверх;

- Філія бібліотеки. Суми, вул. Покровська, 9/1, Конгрес-центр СумДУ;

- Абонемент бібліотеки НН МІ. Суми, вул. Санаторна, 31, Навчально-науковий медичний інститут.

Дамо книгам друге життя разом! Допоможемо Громадському фонду «Суми»!

P. S. Для буккросингу не приймаються книги російською мовою. Дякуємо за розуміння.