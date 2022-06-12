Сьогодні у Сумах поховають двох героїв-захисників України У середу, 22 червня, сумчани віддадуть останню шану двом полеглим за Україну воїнам-землякам.

Головний сержант Олексій Рябченко 1982 року народження помер 17 червня у шпиталі від серцевої недостатності внаслідок поранення. У середу, 22 червня, воїна відспівають у Стецьківці, після чого о 13:30 поховають у Сумах на Алеї Слави Баранівського кладовища.

Старший за нього на п’ять років капітан Олександр Масюк загинув 20 червня під час мінометного обстрілу Сумського району. Відспівування захисника України відбудеться у Свято-Воскресенському кафедральному соборі. Поховають Героя о 15:00 на Алеї Слави Центрального кладовища.

Вічна пам'ять! Вічна слава!

СМР