За минулу добу на Сумщині піротехніки ДСНС виявили 573 вибухонебезпечних предмети 21 червня на території Сумщини піротехніки Міжрегіонального центру швидкого реагування ДСНС України (м. Ромни) виявили 573 вибухонебезпечних предмети.

Серед них артилерійські снаряди, мінометні та сигнальні міни, підствольні ручні гранати, переносні зенітно – ракетні комплекси, елементи активної броні і патрони різних калібрів. Небезпечні знахідки було виявлено в Охтирському, Конотопському та Сумському районах.

Рятувальники вкотре звертаються до громадян бути уважними і обережними та при виявленні таких знахідок їх ні в якому разі не можна торкатись, намагатись перенести або розібрати, необхідно відійти від місця знахідки на безпечну відстань та зателефонувати до екстрених служб за номерами 101 та 102.

Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області