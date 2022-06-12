Ворог обстрілює прикордоння Сумщини - за вчора шість пораненених

Губернатор курської області Роман Старовойта каже, що 19 червня на територію РФ залетів безпілотник, та зкинув боєзаряд на хутір Кучерові....
Про це повідомляє очільник Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький....
Рашисти твердять, що їх пункт пропуску, який межує з "Катерінівкою", пунктом пропуску на Глухівщині, обстріляли....
Оперативна інформація Генерального штабу ЗСУ станом на 06.00 15.06.2022 щодо російського вторгнення....
Станом на ранок 13 червня 2022 року більше ніж 815 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації....