До війни сіяв хліб: житель Білопільщини Сергій Дермельов загинув на Донеччині 18 червня від тяжких поранень під час бою на Донеччині загинув житель села Нові Вирки Сергій Дермельов.

Чоловік пішов воювати за свою рідну землю ще у 2014-му. Як тільки росіяни почали наступ на Донбасі, Сергій не чекав повістки, пішов у військкомат сам. Залишив роботу в місцевому сільськогосподарському підприємстві і поїхав на війну. пише Білопілля.сіті.

Яким односельчани запамʼятають воїна

Через рік Сергій повернувся з Донеччини у Нові Вирки. Вдома його чекали мама та дві молодші сестрички й четверо братів. Чоловік був найстаршою дитиною у багатодітній родині й надійним помічником для батьків.

"Роботящий, скромний, завжди допоможе. А як його любили молодші… Він для них був прикладом і водночас найкращим другом", – згадують сусіди.

Сергій завжди брав активну участь в усіх сільських заходах: чи то футбол, чи інші змагання. Не відмовляв і в допомозі сільській раді.

Фото з Дня села Нові Вирки 2017 рік, нагородження учасників АТО. Сергій – зліва.Автор: Фото з архіву редакції "Білопільщини"

Повернувся на фронт

Після повернення з війни Сергій завжди згадував бойових побратимів та товаришів. І не міг довго сидіти у селі, повернувся до них.

Перший контракт підписав у 2016 році, другий – у 2020.

18 червня на Донеччині в результаті ворожого артобстрілу Сергій отримав тяжкі поранення. За його життя боролися лікарі, але травми виявилися не сумісні з життям.

"Його тюльпан до цього часу згадую...У 2020 році, вже під час служби, Сергій перерахував кошти у місцевий Будинок культури й попросив, щоб на 8 Березня всім присутнім на святі жінкам від його імені вручили по тюльпану… У мене аж сльози навернулися від такого вчинку нашого хлопця. А зараз важко уявити, що ми вже не побачимо і не поспілкуємося з нашим Сергієм", – каже жителька села Галина Воліна.

Нововирківський старостат висловлює глибокі співчуття родині Дермельових і подяку за виховання справжнього захисника України.