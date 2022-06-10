У Глухові маршрутки ходитимуть по середах і п’ятницях

Маршрут №1
“Гумотекс " 9-10
м-н «Олімп» 10-20 (зворотній)
Маршрут №2
Школа №5 8-30 до лікарні, УСЗН
Лікарня, УСЗН 8-50 та 11-40 (зворотній)
Маршрут №3
вул. Заводська 7-35 10-40
м-н «Олімп» 10-20 (зворотній)
Маршрут №4
школа №6 7-00, 8-20
вул. Некрасова 7-25, 11-20
вул. Джерельна 8-10
А/ст. «Глухів» до вул. Некрасова 11-00 14-40
А/ст. «Глухів» до вул. Джерельної 11-30
Зверніть увагу: СПЕЦРЕЙСИ для дачників залишаються без змін
- маршрут №6: виїзд з вулиці Шевченка о 7:00, зворотній від лісгоспу - о 13.30 (СР,ПТ,НД)
- маршрут №4 о 7:15 від зупинки Школа №6, зворотній від дач «Кристал» - о 15:00 (СР,ПТ)
- маршрут №4 о 7:00 від зупинки Школа №6, зворотній від дач Кристал - о 16:00 (НД)
Вартість проїзду 12 грн у зв'язку із значним здорожчанням пального.
Глухівська міська рада