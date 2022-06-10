У Глухові маршрутки ходитимуть по середах і п’ятницях Від завтра, 22 червня, у Глухові поїдуть маршрутні таксі у новому форматі: перевізники планують виконувати по кілька рейсів два рази на тиждень.

Маршрут №1 “Гумотекс " 9-10 м-н «Олімп» 10-20 (зворотній) Маршрут №2 Школа №5 8-30 до лікарні, УСЗН Лікарня, УСЗН 8-50 та 11-40 (зворотній) Маршрут №3 вул. Заводська 7-35 10-40 м-н «Олімп» 10-20 (зворотній) Маршрут №4 школа №6 7-00, 8-20 вул. Некрасова 7-25, 11-20 вул. Джерельна 8-10 А/ст. «Глухів» до вул. Некрасова 11-00 14-40 А/ст. «Глухів» до вул. Джерельної 11-30 Зверніть увагу: СПЕЦРЕЙСИ для дачників залишаються без змін - маршрут №6: виїзд з вулиці Шевченка о 7:00, зворотній від лісгоспу - о 13.30 (СР,ПТ,НД) - маршрут №4 о 7:15 від зупинки Школа №6, зворотній від дач «Кристал» - о 15:00 (СР,ПТ) - маршрут №4 о 7:00 від зупинки Школа №6, зворотній від дач Кристал - о 16:00 (НД) Вартість проїзду 12 грн у зв'язку із значним здорожчанням пального. Глухівська міська рада