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Сергій Скакун
Сергій Скакун
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У Глухові маршрутки ходитимуть по середах і п’ятницях

Від завтра, 22 червня, у Глухові поїдуть маршрутні таксі у новому форматі: перевізники планують виконувати по кілька рейсів два рази на тиждень.

Маршрут №1

“Гумотекс "  9-10

м-н «Олімп»  10-20 (зворотній)

Маршрут №2

Школа №5  8-30 до лікарні, УСЗН

Лікарня, УСЗН  8-50 та 11-40 (зворотній)

Маршрут №3

вул. Заводська 7-35  10-40

м-н «Олімп»  10-20 (зворотній)

Маршрут №4

школа №6  7-00, 8-20

вул. Некрасова 7-25, 11-20

вул. Джерельна   8-10

А/ст. «Глухів» до вул. Некрасова  11-00  14-40

А/ст. «Глухів» до вул. Джерельної  11-30

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- маршрут №6: виїзд з вулиці Шевченка о 7:00, зворотній від лісгоспу - о 13.30 (СР,ПТ,НД)

- маршрут №4  о 7:15 від зупинки Школа №6, зворотній від дач «Кристал» - о 15:00 (СР,ПТ)

- маршрут №4  о 7:00 від зупинки Школа №6, зворотній від дач Кристал - о 16:00 (НД)

Вартість проїзду 12 грн у зв'язку із значним здорожчанням пального.

Глухівська міська рада

Экономика
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