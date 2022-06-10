Відсьгодні тролейбуси та автобуси здійснюють перевезення пасажирів до 21:00

Наразі служба руху КП СМР «Електроавтотранс» коригує розклади.
Зорієнтуватися у курсуванні комунального транспорту допоможуть:
- графіки перших/останні рейсів на маршруті (фото додаємо нижче);
- застосунок, що відображає GPS- навігацію в режимі on-line та прогнозований час прибуття транспортного засобу на зупинку https://gps.sumy.ua/.
- оператор «гарячої лінії» 050 405 60 60.
Звертаємо вашу увагу, що друковані інформери з даними про графіки, що розміщені на зупинках, НЕ АКТУАЛЬНІ!
КП СМР «Електроавтотранс»