У Сумах рятувальники допомогли чоловіку, який нахромився на арматуру (відео) 19 червня о 18:26 відділення групи спеціальної пожежної техніки залучалося для надання допомоги в м. Суми.

По вул. Романа Атаманюка на узбіччі дороги чоловік нахромився на арматуру, що стирчала із землі у траві поруч зі стовпом.

Як було встановлено, металева конструкція вище ліктя наскрізь пройшла через ліву руку. Рятувальники за допомогою спецінструменту зрізали дану арматуру. Медпрацівники наклали на руку чоловіку тугу пов’язку з шиною. Постраждалого працівники ДСНС на ношах перенесли до карети швидкої, яка доправила його до лікарні. Також рятувальники зрізали ще кілька арматур, які також знаходилися поруч зі стовпом.

Всього для надання допомоги залучалося 3 чоловіки особового складу та 1 одиниця техніки від Державної служби України з надзвичайних ситуацій.





Головне управління ДСНС України у Сумській області