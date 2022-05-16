Росія поширює фейк про мобілізацію українських чоловіків у Польщі

У листі "українська сторона" закликає надати інформацію про всіх чоловіків-українців призовного віку. У Центрі протидії дезінформації при РНБО кажуть, що таким чином у росії збирають інформацію про українців, що перебувають за кордоном.

Урядовий центр безпеки Республіки Польща виявив фейковий лист до Міністерства закордонних справ Польщі, що нібито надійшов від МЗС України В листі йдеться про прохання надати Україні інформацію про всіх чоловіків-українців віком до 60 років, що перебувають у Польщі. Як повідомили у Центрі протидії дезінформації, вказане начебто повинно допомогти Збройним силам України мобілізувати їх для участі у війні проти росії.

"Аналіз засвідчив, ця дезінформація з’явилася ще 3.02.2022 року на сайті російського ІА "Красная весна". 17 червня цей же фейк повторив telegram-канал "Джокер ДНР". У такий спосіб ворог намагається отримати персональні відомості про українців, що перебувають за кордоном, для подальшого проведення інформаційно-психологічних операцій, покликаних знизити рівень довіри до України загалом", — повідомили на сторінці Центру у facebook.