На Сумщині змінено тривалість комендантської години Комендантську годину буде змінено з ранку понеділка, 20 червня. Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація.

Увага! Зміна комендантської години на Сумщині. Комендантська година триватиме з 23:00 до 4:00 ранку. Зміни діятимуть з понеділка, 20 червня. (Уже в понеділок, починаючи з 4 ранку, зміни будуть запроваджені) Дотримуйтесь встановлених правил, не виходьте на вулицю під час комендантської години.