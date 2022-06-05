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Лариса Брежнева
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На Сумщині змінено тривалість комендантської години

Комендантську годину буде змінено з ранку понеділка, 20 червня. Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація.

Увага!
Зміна комендантської години на Сумщині.
Комендантська година триватиме з 23:00 до 4:00 ранку.
Зміни діятимуть з понеділка, 20 червня.
(Уже в понеділок, починаючи з 4 ранку, зміни будуть запроваджені)
Дотримуйтесь встановлених правил, не виходьте на вулицю під час комендантської години.
Общество Комендантська година
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