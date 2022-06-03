Команда World Central Kitchen приготувала в Охтирці 21 тисячу порцій страв Волонтери міжнародної гуманітарної організації World Central Kitchen, які приїхали в Охтирку з різних міст України, три тижні, щодня з 7.00 ранку до 19.00 вечора, готували благодійні обіди для всіх, хто цього потребує.

Затишною локацією для польової кухні слугувала територія КУ «Охтирський міський територіальний центр соціального обслуговування населення».

Тут мешканці громади безкоштовно отримували і куштували смачні та свіжі страви: 1000 порцій кожного дня готувала команда із восьми волонтерів, до якої долучилися і небайдужі охтирчани. Жінки допомагали чистити овочі, чоловіки – рубати дрова. Керував процесом професійний шеф-кухар міжнародного класу Олександр Пономарьов.

Плов і куліш – найулюбленіші страви відвідувачів World Central Kitchen, а ще у розробленому кухарями меню були супи, каші та борщ.

Іван Особов, представник WCK розповів, що в Охтирці волонтери міжнародного фонду постійно співпрацювали з місцевою владою, особливо з терцентром соціального обслуговування, тому всі етапи роботи кухні були чітко організовані, система харчування налагоджена та результативна – і саме найменш захищені верстви населення мали змогу скористатися такою важливою в наш час можливістю.

Ця добра та корисна місія в місті завершилася 10 червня. Міський голова Павло Кузьменко завітав до волонтерів WCK, щоб від імені всіх охтирчан висловити щиру вдячність за нелегку працю, гуманність та доброту.

«Вісім років я займаюсь благодійністю, – розповів Іван Особов. – Не можу бути осторонь проблем, не хочу сидіти вдома, коли можна займатися корисною для суспільства справою. За три тижні перебування в Охтирці я чув багато слів вдячності, бачив посмішки дітей, сльози на очах стареньких, і вкотре впевнився, що разом ми зможемо все!», – говорить Іван.

Довідково: World Central Kitchen – це неприбуткова організація, заснована у 2010 році іспансько-американським шефом Хосе Андресом. Головне завдання компанії – постачанням їжі під час надзвичайних ситуацій. З першого дня війни WCK працювала на кордоні України та Польщі для допомоги біженцям. Потім діяльність була масштабована на кілька областей, в тому числі Сумську, де кухні були організовані в Охтирці та Тростянці.

Охтирська міська рада