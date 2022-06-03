Команда World Central Kitchen приготувала в Охтирці 21 тисячу порцій страв

Затишною локацією для польової кухні слугувала територія КУ «Охтирський міський територіальний центр соціального обслуговування населення».
Тут мешканці громади безкоштовно отримували і куштували смачні та свіжі страви: 1000 порцій кожного дня готувала команда із восьми волонтерів, до якої долучилися і небайдужі охтирчани. Жінки допомагали чистити овочі, чоловіки – рубати дрова. Керував процесом професійний шеф-кухар міжнародного класу Олександр Пономарьов.
Плов і куліш – найулюбленіші страви відвідувачів World Central Kitchen, а ще у розробленому кухарями меню були супи, каші та борщ.
Іван Особов, представник WCK розповів, що в Охтирці волонтери міжнародного фонду постійно співпрацювали з місцевою владою, особливо з терцентром соціального обслуговування, тому всі етапи роботи кухні були чітко організовані, система харчування налагоджена та результативна – і саме найменш захищені верстви населення мали змогу скористатися такою важливою в наш час можливістю.
Ця добра та корисна місія в місті завершилася 10 червня. Міський голова Павло Кузьменко завітав до волонтерів WCK, щоб від імені всіх охтирчан висловити щиру вдячність за нелегку працю, гуманність та доброту.
«Вісім років я займаюсь благодійністю, – розповів Іван Особов. – Не можу бути осторонь проблем, не хочу сидіти вдома, коли можна займатися корисною для суспільства справою. За три тижні перебування в Охтирці я чув багато слів вдячності, бачив посмішки дітей, сльози на очах стареньких, і вкотре впевнився, що разом ми зможемо все!», – говорить Іван.
Довідково: World Central Kitchen – це неприбуткова організація, заснована у 2010 році іспансько-американським шефом Хосе Андресом. Головне завдання компанії – постачанням їжі під час надзвичайних ситуацій. З першого дня війни WCK працювала на кордоні України та Польщі для допомоги біженцям. Потім діяльність була масштабована на кілька областей, в тому числі Сумську, де кухні були організовані в Охтирці та Тростянці.
Охтирська міська рада