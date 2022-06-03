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Сергій Скакун
Сергій Скакун
Сегодня 15:55151

Конотопчанка зіграє на чемпіонаті світу

14 червня стартує чемпіонат світу з пляжного гандболу U18, що пройде в грецькому Геракліоні.

Борис Милославський, головний тренер збірної України з пляжного гандболу U-18:

«Всі здорові, а настрій – бойовий.  Є велике бажання перемагати за нашу країну. Дякуємо всім, хто нас підтримує. Змін по складу немає. Зіграють ті ж 10 гравчинь, які були на зборах в Болгарії. Перша група прибуде до Геракліона сьогодні, друга – завтра вдень і завтра ж увечері у нас перша гра проти Іспанії.

Не можу сказати, що у нас є лідери. Усі гравці збірної України молодці, усі віддані тренуванням, усі націлені на хороший результат на чемпіонаті світу. Завдання-мінімум для нас потрапити до топ-12, тобто вийти з групи».

Україна зіграє у групі B проти Індії, Іспанії і Бразилії. Три найкращі збірні вийдуть з групи.

У складі збірної України грає і вихованка Конотопської ДЮСШ Анастасія Ткач.

Юнацька збірна зіграє у групі D з Аргентиною, Німеччиною і Уругваєм.

ФГУ

Спорт
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