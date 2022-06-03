Конотопчанка зіграє на чемпіонаті світу

Борис Милославський, головний тренер збірної України з пляжного гандболу U-18:
«Всі здорові, а настрій – бойовий. Є велике бажання перемагати за нашу країну. Дякуємо всім, хто нас підтримує. Змін по складу немає. Зіграють ті ж 10 гравчинь, які були на зборах в Болгарії. Перша група прибуде до Геракліона сьогодні, друга – завтра вдень і завтра ж увечері у нас перша гра проти Іспанії.
Не можу сказати, що у нас є лідери. Усі гравці збірної України молодці, усі віддані тренуванням, усі націлені на хороший результат на чемпіонаті світу. Завдання-мінімум для нас потрапити до топ-12, тобто вийти з групи».
Україна зіграє у групі B проти Індії, Іспанії і Бразилії. Три найкращі збірні вийдуть з групи.
У складі збірної України грає і вихованка Конотопської ДЮСШ Анастасія Ткач.
Юнацька збірна зіграє у групі D з Аргентиною, Німеччиною і Уругваєм.
ФГУ