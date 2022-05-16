Викрили колаборанта — повідомте в чатбот єВорог Українці вже надіслали понад 940 заявок про колаборантів у чатбот. Усіх їх вже передали до СБУ.

Як повідомити СБУ про колаборанта в кілька кліків?

- У чатботі єВорог виберіть Повідомити про колаборантів

- Вкажіть їх геолокацію та додайте фото або відео

- Опишіть, чому ви вважаєте людину колаборантом та розкажіть, як саме вона допомагає окупантам

Якщо не вдалося зняти колаборанта на камеру, надсилайте заявку з текстом та всіма подробицями.

Знімайте зрадників прихованою камерою без звуку та з безпечного місця. Не забувайте видаляти листування з єВорогом та фото з вашого телефона.

Чатбот єВорог створений Міністерством цифрової трансформації та існує лише в Telegram. Перейти до чатбота можна з головного екрана застосунку Дія або із соцмереж Мінцифри https://t.me/evorog_bot.

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