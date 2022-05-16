Викрили колаборанта — повідомте в чатбот єВорог

Як повідомити СБУ про колаборанта в кілька кліків?
- У чатботі єВорог виберіть Повідомити про колаборантів
- Вкажіть їх геолокацію та додайте фото або відео
- Опишіть, чому ви вважаєте людину колаборантом та розкажіть, як саме вона допомагає окупантам
Якщо не вдалося зняти колаборанта на камеру, надсилайте заявку з текстом та всіма подробицями.
Знімайте зрадників прихованою камерою без звуку та з безпечного місця. Не забувайте видаляти листування з єВорогом та фото з вашого телефона.
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Мінцифра
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