Лента

Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 18:1859

Викрили колаборанта — повідомте в чатбот єВорог

Українці вже надіслали понад 940 заявок про колаборантів у чатбот. Усіх їх вже передали до СБУ.

Як повідомити СБУ про колаборанта в кілька кліків?

- У чатботі єВорог виберіть Повідомити про колаборантів
- Вкажіть їх геолокацію та додайте фото або відео
- Опишіть, чому ви вважаєте людину колаборантом та розкажіть, як саме вона допомагає окупантам

Якщо не вдалося зняти колаборанта на камеру, надсилайте заявку з текстом та всіма подробицями.

Знімайте зрадників прихованою камерою без звуку та з безпечного місця. Не забувайте видаляти листування з єВорогом та фото з вашого телефона.

Чатбот єВорог створений Міністерством цифрової трансформації та існує лише в Telegram. Перейти до чатбота можна з головного екрана застосунку Дія або із соцмереж Мінцифри https://t.me/evorog_bot.

Мінцифра

Право Еворог Колаборант
  • Отправить: share
  • Версия для печати

По тематике

Блогеру-мільйоннику з Сум, який виправдовує збройну агресію рф та вважає себе головним спікером війни, повідомлено підозру
20.05.2022 14:47

Блогеру-мільйоннику з Сум, який виправдовує збройну агресію рф та вважає себе головним спікером війни, повідомлено підозру

За процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури 19 травня 2022 року повідомлено про підозру блогеру-мільйоннику в поширенні інформації, яка містить виправдовування...

Колаборант з Сумщини ремонтував військову техніку рашистів
16.05.2022 12:24

Колаборант з Сумщини ремонтував військову техніку рашистів

За процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури 13 травня 2022 року 63-річному чоловікові повідомлено про підозру в співпраці з військовослужбовцями російської...

Новости

Викрили колаборанта — повідомте в чатбот єВорог
Сегодня 18:18
Бойовику "ДНР", який мародерив на Сумщині разом із окупантами, дали 15 років
Сегодня 17:46
До переліку громад, де ведуться бойові дії, додалась ще одна з Сумщини
Сегодня 17:23
Команда World Central Kitchen приготувала в Охтирці 21 тисячу порцій страв
Сегодня 17:10
Сумчанка стала віце-чемпіонкою Італії
Сегодня 16:30
Конотопчанка зіграє на чемпіонаті світу
Сегодня 15:55
Тролейбус № 2 у Сумах поновив рух по повному маршруту
Сегодня 15:44
Сумські хокеїстки зіграли з німецькими хокеїстами
Сегодня 15:10
У Сумах в ДТП постраждала пасажирка маршрутки
Сегодня 14:51
На околиці Краснопілля ворожа ракета знищила більше сотні дерев
Сегодня 14:31
Охтирчанам віддячать за допомогу армії матеріально
Сегодня 14:28
Сумчан запрошують на виставку загиблого на війні митця
Сегодня 13:50
view counter

Статьи

Виды электрогенераторов: сфера применения и особенности
Сегодня 15:29
В Охтирці виділили по 10 тис. грн на перехід на індивідуальне опалення
Сегодня 11:54
Головний інфекціоніст Сумщини про «епідемію холери»
Вчера 11:59
Чому Суми не можуть капітально ремонтувати дороги та не будуть завершувати фонтан «Садко»
Вчера 10:50
Відмінності між контрактом з Міноборони та контрактом з органами місцевого самоврядування
10.06.2022 16:13
"Усе за свої кошти. Тільки обіцянки". У Сумах люди самотужки відбудовують житло після російського авіаудару
09.06.2022 17:30
Оформлення грошової позики в МФО
09.06.2022 12:18
Чи будуть охтирчани взимку з теплом?
09.06.2022 09:18
Гранти для допомоги бізнесу під час війни
08.06.2022 15:14
У Сумах презентували 170 фотографій на виставці "Війна студентським об'єктивом"
08.06.2022 13:35
Как организовать доставку с сайта Ralph Lauren
06.06.2022 18:16
Сумщина. 100 днів війни...
03.06.2022 22:56
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Афиша

Морбіус (Даніель Еспіноса, 2022)
Морбіус (Даніель Еспіноса, 2022)
Кино Планета Кіно
12.00; 14.00; 16.00; 18.15
Поганці (П'єр Періфель, 2022)
Поганці (П'єр Періфель, 2022)
Кино Планета Кіно
11.30; 13.45; 18.15
Доктор Стрендж у мультивсесвіті божевілля (Скотт Дерріксон, 2022)
Доктор Стрендж у мультивсесвіті божевілля (Скотт Дерріксон, 2022)
Кино Планета Кіно
11.30; 13.30; 14.45; 15.45; 18.00
Попелюшка й таємниця чарівного каменю (Еліс Блехарт, 2022)
Попелюшка й таємниця чарівного каменю (Еліс Блехарт, 2022)
Кино Планета Кіно
10.00; 11.50
Топ Ґан: Меверік (Джозеф Косинські, 2021)
Топ Ґан: Меверік (Джозеф Косинські, 2021)
Кино Планета Кіно
12.15; 15.00; 17.45
Бетмен (Метт Рівз, 2022)
Бетмен (Метт Рівз, 2022)
Кино Планета Кіно
17.00

Фото

53
Квіти світу
Квіти світу
Квіти світу
Квіти світу
Квіти світу
Квіти світу
39
Визначні пам'ятки світу
Визначні пам'ятки світу
Визначні пам'ятки світу
Визначні пам'ятки світу
Визначні пам'ятки світу
Визначні пам'ятки світу
19
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
30
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
26
Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна
Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна
Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна
Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна
Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна
Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.