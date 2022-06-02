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Сергій Скакун
Сергій Скакун
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На війні загинув колишній голова Охтирської РДА

У бою з російським агресором загинув колишній голова Охтирської РДА Сергій Гавриленко.

Про це повідомляється на сторінці ХНПУ імені Г.С. Сковороди.

«Скородинівську родину сколихнула трагічна звістка. У бою з російським агресором загинув наш аспірант Сергій Гавриленко.

Сергій захищав Батьківщину у лавах Збройних Сил України. Був заступником начальника навчального курсу з морально-психологічного забезпечення інженерно-авіаційного факультету Харківського національного університету Повітряних Сил.

Сергій Гавриленко народився 6 березня 1980 року в селі Хухра Охтирського району Сумської області. З відзнакою закінчив школу. Отримав дві вищі освіти - економічну та технічну.

З 2006 по 2015 рр. був двічі депутатом Охтирської районної ради. З квітня 2014 року по лютий 2015 року – Сергій Гавриленко очолював Охтирську районну державну адміністрацію.

Сергій навчався в аспірантурі Сковородинівського університету та планував захищати дисертацію зі спеціальності 053 - Психологія (науковий керівник Євген Підчасов).

6 березня йому виповнилося 42 роки. Крім дружини, у нього залишилися син і донька.

Обірвалося життя справжнього патріота України, її воїна-захисника.

Висловлюємо щирі співчуття його дружині, дітям, усім рідним та близьким...

Вічна шана і світла пам’ять Герою. Завжди пам’ятаймо якою ціною виборюємо перемогу».

Общество
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