У Сумах відбулися змагання з пляжного волейболу 12 червня у Сумах відбувся турнір з пляжного волейболу, на якому збирали кошти для ЗСУ. На піску змагались 15 змішаних пар і одна жіноча.

“У нас давно нічого у Сумах не проводилось з пляжного волейболу – і вирішили заволікти наших дівчат, які тут тренуються, та провести для їх розвитку та розвитку нашого пляжного волейболу в місті Суми такий турнір”, – говорить організаторка турніру Владислава Фенько.

Дванадцять пар проходили кваліфікацію, потім до них долучились ще чотири. У підсумку перше місце на турнірі посіли Микита Ангелов та Катерина Удовенко. Другими звершили турнір Максим Гладун та Владислава Фенько. Віталіна Кадуріна та Данило Свириденко розташувались на третьому місці у підсумковому протоколі.

За словами Владислави Фенько, учасники турніру зібрали майже 2 400 гривень, які передадуть на потреби Збройним силам України, пише Суспільне.