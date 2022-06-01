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Сергій Скакун
Сергій Скакун
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У Глухові провели в останню путь загиблого н фронті

«Братику, ти був найкращим!». Такими словами сьогодні прощались із загиблим на фронті російсько-української війни Олександром СЕРДЮКОМ його нинішні побратими і колишні колеги по службі.

Він - солдат 16 окремого мотопіхотного батальйону на псевдо «Підполковник» (він насправді мав таке звання в одній із спецслужб) - був надійним  товаришем, прямим і чесним. Загинув як справжній герой, залишаючись вірним присязі народу України, біля села Покровське Донецької області 1 червня.

Підрозділ втратив побратима, громада – мужнього молодого патріота, рідні – сина, чоловіка, батька…

На знак глибокої пошани до ЗАХИСНИКА, до світлого українського воїна, люди на колінах проводжали 41-річного Олександра Олександровича СЕРДЮКА в останню дорогу вулицями рідного Глухова. Сотні букетів живих квітів…

Слава Україні! Герої не вмирають!

Ми переможемо ворога, і кожен герой навіки залишиться вписаним в історію ПЕРЕМОГИ, в історію України і Глухова.

Глухівська міська рада

Общество
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