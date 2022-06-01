У Глухові провели в останню путь загиблого н фронті

Він - солдат 16 окремого мотопіхотного батальйону на псевдо «Підполковник» (він насправді мав таке звання в одній із спецслужб) - був надійним товаришем, прямим і чесним. Загинув як справжній герой, залишаючись вірним присязі народу України, біля села Покровське Донецької області 1 червня.
Підрозділ втратив побратима, громада – мужнього молодого патріота, рідні – сина, чоловіка, батька…
На знак глибокої пошани до ЗАХИСНИКА, до світлого українського воїна, люди на колінах проводжали 41-річного Олександра Олександровича СЕРДЮКА в останню дорогу вулицями рідного Глухова. Сотні букетів живих квітів…
Слава Україні! Герої не вмирають!
Ми переможемо ворога, і кожен герой навіки залишиться вписаним в історію ПЕРЕМОГИ, в історію України і Глухова.
Глухівська міська рада