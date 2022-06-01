У Недригайлові вогнеборці оперативно ліквідували пожежу легковика (відео) 10 червня о 09:22 до Служби порятунку «101» надійшла інформація про загоряння ВАЗ-2107 по вул. Незалежності в смт Недригайлів, Роменського району.

Вже за 3 хв. на гасіння прибув черговий караул державної пожежно-рятувальної частини.

Як було встановлено, вогонь охопив моторний відсік, також від дії високої температури пошкодження зазнала панель приладів. О 09:29 вогнеборці локалізували пожежу запобігши поширенню полум’я на салон авто та відвернувши небезпеку вибуху балону газобалонної установки, якою було обладнане авто. О 09:39 загоряння остаточно приборкали.

За попередніми даними, загоряння сталося під час руху – з-під капоту пішов дим. Водій зупинив легковик та приступив до гасіння за допомогою вогнегасника. Також йому на допомогу прибігли водії інших авто зі своїми вогнегасниками. Припустима причина пожежі – коротке замикання електромережі.

Головне управління ДСНС України у Сумській області